В МИД заявили, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину

НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину, что грозит непредсказуемыми последствиями для всего мира. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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Как отметил дипломат, угрозы, которые Украина представляет в информационном пространстве, носят универсальный характер, указывает РИА ФАН. Замминистра считает, что Североатлантический альянс по сути «осуществляет через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», пишет «Свободная пресса».

Сыромолотов предупредил, что это «чревато непредсказуемыми последствиями» для международного сообщества.

«Сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьУкраинаНАТОМИД РФ
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