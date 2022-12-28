МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов

Число кибератак на Россию в 2022 году увеличилось на 80%. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

В МИД заявили, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину

По словам дипломата, на фоне проведения специальной военной операции страна столкнулась с «беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве».

«Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор», — указал Сыромолотов.

Кибератакам подвергались в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.

Ранее Сыромолотов заявил, что НАТО раздает «цифровое оружие» через Украину, напоминает телеканал «360». По мнению дипломата, это чревато непредсказуемыми последствиями для всего мирового сообщества, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КибератакиРоссияМИД РФ
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