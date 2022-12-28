МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов
Число кибератак на Россию в 2022 году увеличилось на 80%. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, на фоне проведения специальной военной операции страна столкнулась с «беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве».
«Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор», — указал Сыромолотов.
Кибератакам подвергались в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.
Ранее Сыромолотов заявил, что НАТО раздает «цифровое оружие» через Украину, напоминает телеканал «360». По мнению дипломата, это чревато непредсказуемыми последствиями для всего мирового сообщества, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов
- Захарова призвала не реагировать на требования Киева исключить Россию из ООН
- На Украине херсонскую чиновницу осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией
- Марочко: В рядах ВСУ растет число женщин-военнослужащих
- Французский депутат пожаловался на нечестный энергетический контракт с Германией
- В России с 1 января повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
- Орешкин допустил ускорение экономической динамики в России в начале 2023 года
- В МИД заявили, что НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину
- В России предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами
- «Гляди, какие клоуны»: Захарова высмеяла переименование улицы Высоцкого в Изюме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru