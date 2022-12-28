МИД сообщил об увеличении числа кибератак на Россию на 80 процентов

По словам дипломата, на фоне проведения специальной военной операции страна столкнулась с «беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве».

«Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор», — указал Сыромолотов.

Кибератакам подвергались в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.

Ранее Сыромолотов заявил, что НАТО раздает «цифровое оружие» через Украину, напоминает телеканал «360». По мнению дипломата, это чревато непредсказуемыми последствиями для всего мирового сообщества, пишет Ura.ru.

