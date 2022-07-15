В МИД ДНР назвали причину смерти британского наемника Ури

По её словам, это официальная информация.

«Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком легких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию», - подчеркнула Никонорова.

Ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Лондон и международные организации знали о том, что Ури попал в плен, однако никакой реакции от них не последовало.

