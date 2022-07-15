В МИД ДНР назвали причину смерти британского наемника Ури

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что пленный британский наёмник Пол Ури, находившийся в республике, умер от острой коронарной недостаточности.

144 на 144: В Минобороны рассказали об обмене военнопленными с Украиной

По её словам, это официальная информация.

«Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отёком легких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию», - подчеркнула Никонорова.

Ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Лондон и международные организации знали о том, что Ури попал в плен, однако никакой реакции от них не последовало.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСмертьПленныеДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры