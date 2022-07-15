Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского бойца

Британский боец Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой народной республике, умер 10 июля от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

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Как отметила омбудсмен, Лондон и международные организации знали о том, что Ури попал в плен, однако никакой реакции от них не последовало.

«Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине», — рассказала Морозова.

Омбудсмен добавила, что плененному не предоставили необходимые препараты по линии Красного Креста, и несмотря на оказанную со стороны ДНР медпомощь Ури, «учитывая диагнозы и стресс», скончался.

Британского профессионального военного Пола Ури взяли в плен в апреле при попытке прорыва через контролируемый силами ДНР блокпост. Боец принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии, на Украине, руководил боевыми операциями, занимался рекрутингом и обучением военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьНаемникиДНР
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