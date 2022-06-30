144 на 144: В Минобороны рассказали об обмене военнопленными с Украиной

Обмен был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего ВС России президента Владимира Путина.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», — подчеркнул Конашенков.

В Минобороны отметили, что почти все вернувшиеся военнослужащие — раненые или тяжелораненые, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Конашенков напомнил, что всего были захвачены в плен или самостоятельно сдались более шести тысяч украинских военных.

