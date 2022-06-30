144 на 144: В Минобороны рассказали об обмене военнопленными с Украиной
Россия и Украина в среду произвели обмен 144 на 144 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Обмен был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего ВС России президента Владимира Путина.
«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача. Все остальное потом», — подчеркнул Конашенков.
В Минобороны отметили, что почти все вернувшиеся военнослужащие — раненые или тяжелораненые, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Конашенков напомнил, что всего были захвачены в плен или самостоятельно сдались более шести тысяч украинских военных.
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