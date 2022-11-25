Рогов назвал российскую модель безопасности Запорожской АЭС наиболее оптимальной

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что главный принцип зоны безопасности ЗАЭС — «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции». В ответ на это Россия не размещает на объекте наступательных вооружений и ударных сил, используя лишь средства собственной физической защиты и охраны АЭС, пишет RT.

«Это наиболее оптимальная модель по созданию зоны безопасности вокруг атомной станции. Только Россия способна гарантировать ее охрану и защиту», — подчеркнул Рогов.

По словам чиновника, Киев поддержит российскую модель, если украинская сторона действительно заинтересована в безопасности объекта.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона ведет консультации с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по международному мониторингу соблюдения договоренностей о защитной зоне у ЗАЭС, напоминает РИА ФАН.

