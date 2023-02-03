В ЛНР заявили об освобождении поселка Белогоровка

«Белогоровка уже наша. Оттуда уже местных жителей привезли сюда», — рассказал Скорый в видеообращении.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ожесточенные бои за населенный пункт продолжались несколько месяцев. Белогоровка была «единственным относительно крупным» поселком в ЛНР, занятым украинскими силами.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что добровольцы штурмовых отрядов освободили Благодатное в Донецкой народной республике.

