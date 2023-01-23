Российские войска освободили населённый пункт Краснополье в ДНР

Собянин сообщил об открытии трех детских поликлиник в Москве

Столица реализовала 1,4 тыс. нежилых объектов в 2022 году

Новый вагон в составе «Поезд Победы» представлен на Белорусском вокзале

Московский чат-бот Александра ответила за два года более чем на 2,6 млн вопросов

Экскурсии по вузам пройдут в Москве в честь Дня студента