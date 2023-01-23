Российские войска освободили населённый пункт Краснополье в ДНР
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов освободили населённый пункт Краснополье Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
По его словам, российские военные действовали при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», - добавил Конашенков.
Ранее в штабе Территориальной обороны ДНР заявили, что российская армия освободила населенные пункты Двуречье и Краснопольевку в районе Артемовска, сообщает «Свободная пресса».
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