Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили Благодатное в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов в результате успешных наступательных действий на Донецком направлении освободили населённый пункт Благодатное в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны.
В сообщении говорится, что наступление осуществлялось при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
«За сутки на данном направлении уничтожено: до 50-ти украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Caesar», артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б», - добавили в ведомстве.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что, по его мнению, российские войска освободят ДНР в ближайшие полтора месяца, сообщает RT.
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