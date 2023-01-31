Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили Благодатное в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов в результате успешных наступательных действий на Донецком направлении освободили населённый пункт Благодатное в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны.

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В сообщении говорится, что наступление осуществлялось при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

«За сутки на данном направлении уничтожено: до 50-ти украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Caesar», артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «МСТА-Б», - добавили в ведомстве.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что, по его мнению, российские войска освободят ДНР в ближайшие полтора месяца, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНРМинобороны РФ
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