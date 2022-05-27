В ЛНР заявили о полном контроле над всей территорией республики

Представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что силы ЛНР контролируют всю территорию республики.

В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки

По его словам, перерезаны абсолютно все пути сообщения, по которым могли выйти украинские военнослужащие, им теперь следует принять правильное решение.

«Если они захотят вернуться к своим близким... Первый выход - это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй - они будут ликвидированы. Других вариантов нет», - заключил Марочко.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили, что при активной поддержке российских Вооруженных сил был взят под контроль город Красный Лиман.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаДонбассЛНР
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