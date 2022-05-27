В ЛНР заявили о полном контроле над всей территорией республики
Представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что силы ЛНР контролируют всю территорию республики.
По его словам, перерезаны абсолютно все пути сообщения, по которым могли выйти украинские военнослужащие, им теперь следует принять правильное решение.
«Если они захотят вернуться к своим близким... Первый выход - это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй - они будут ликвидированы. Других вариантов нет», - заключил Марочко.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили, что при активной поддержке российских Вооруженных сил был взят под контроль город Красный Лиман.
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