В ДНР заявили о взятии под полный контроль Красного Лимана
Подразделения Донецкой народной республики при активной поддержке российских Вооруженных сил взяли под контроль город Красный Лиман. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале штурма населенного пункта. Уже в среду союзные силы зашли в Красный Лиман и начали проводить зачистку, напоминает RT.
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