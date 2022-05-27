В ДНР заявили о взятии под полный контроль Красного Лимана

Подразделения Донецкой народной республики при активной поддержке российских Вооруженных сил взяли под контроль город Красный Лиман. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Пушилин заявил о начале штурма города Красный Лиман на севере ДНР

«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял о начале штурма населенного пункта. Уже в среду союзные силы зашли в Красный Лиман и начали проводить зачистку, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры