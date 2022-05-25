В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки

Захарова: Отказ ЕС от российской нефти станет коллективным самоубийством Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд В ДНР открылись 80 школ по российскому образовательному стандарту Роспотребнадзор: Эпидемия оспы обезьян в России невозможна Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей