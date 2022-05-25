В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки
Силы Луганской народной республики взяли под контроль поселок Тошковка. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР.
«Народная милиция освободила Тошковское. Отступающие украинские войска сровняли поселок с землей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также Народная милиция ЛНР рассказала об обнаружении новых доказательств военной поддержки Киева Западом: в населенном пункте нашли боеприпасы производства США.
Накануне в ЛНР сообщили, что под контроль взят город Светлодарск, украинские подразделения покинули эту территорию, пишет Ura.ru.
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