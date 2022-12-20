В ЛНР заявили о переброске дополнительных сил ВСУ в район Соледара

По словам Марочко, киевское командование обеспокоило освобождение Яковлевки к северо-востоку от Соледара. Российские войска взяли под контроль Яковлевку в минувшие выходные, напоминает RT.

«Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон», — отметил офицер.

Кроме того, Марочко сообщил, что часть украинских штурмующих подразделений перенаправлены из Северска для удара во фланг продвигающимся российским военным.

Ранее офицер НМ ЛНР заявил, что ВСУ целенаправленно уничтожают жилые дома, транспортные развязки и социальные объекты в Артемовске, используя тактику «выжженной земли», напоминает «Свободная пресса».

