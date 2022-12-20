Марочко: ВСУ преднамеренно уничтожают инфраструктуру Артемовска

Украинские войска, дислоцирующиеся в городе Артемовске в Донецкой народной республике, начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — подчеркнул офицер.

По словам Марочко, ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре «всеми доступными средствами», пишет «Свободная пресса». При этом в Артемовске нет российских военных, а в подвальных помещениях укрываются мирные жители, отмечает РИА ФАН.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что Киев перебросил в район Артемовска около 800 мобилизованных солдат, многие из которых не имеет навыков владения оружием.

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ФОТО: РИА Новости
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