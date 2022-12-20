Марочко: ВСУ преднамеренно уничтожают инфраструктуру Артемовска

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — подчеркнул офицер.

По словам Марочко, ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре «всеми доступными средствами», пишет «Свободная пресса». При этом в Артемовске нет российских военных, а в подвальных помещениях укрываются мирные жители, отмечает РИА ФАН.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что Киев перебросил в район Артемовска около 800 мобилизованных солдат, многие из которых не имеет навыков владения оружием.

