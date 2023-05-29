В ЛНР сообщили о взятии в плен 23 солдат ВСУ

Российские военные за последние двое суток взяли в плен более 20 солдат ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

СМИ: стало известно о взятии в плен двух солдат ВСУ

«Наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. <...> Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, пленным сразу же оказали медицинскую помощь и направили их в отвечающее нормам международного гуманитарного права место содержания, отмечает телеканал «360». С украинскими военнопленными работают следственные органы, пишет РИА ФАН.

Подполковник в отставке добавил, что российские войска заняли выгодные позиции в районе Белогоровки.

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ФОТО: РИА Новости
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