В ЛНР сообщили о взятии в плен 23 солдат ВСУ
Российские военные за последние двое суток взяли в плен более 20 солдат ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской народной республике. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. <...> Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ», — цитирует офицера ТАСС.
По словам Марочко, пленным сразу же оказали медицинскую помощь и направили их в отвечающее нормам международного гуманитарного права место содержания, отмечает телеканал «360». С украинскими военнопленными работают следственные органы, пишет РИА ФАН.
Подполковник в отставке добавил, что российские войска заняли выгодные позиции в районе Белогоровки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Финляндии допустили распад ОБСЕ
- Народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в Курской области
- Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку
- Губернатор: с начала СВО в Белгородскую область проникали не менее пяти ДРГ
- В РСТ заявили о росте интереса россиян к поездкам в Европу
- Силы НАТО окружили здания муниципалитетов в Косове
- Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке
- В ЛНР сообщили о взятии в плен 23 солдат ВСУ
- Гладков предложил присоединить Харьков к Белгородской области
- СМИ: Шесть беспилотников атаковали пункт пропуска «Шебекино» под Белгородом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru