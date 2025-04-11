Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск
Миллиардер, глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск «проделал фантастическую работу». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на заседании кабинета министров.
Бизнесмен присутствовал на встрече.
«Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень... проделал фантастическую работу», — заявил Трамп.
Глава государства поделился, что ему не нужна машина от компании Маска Tesla, хотя он «купил одну» и «заплатил кучу денег». Президент похвалил бизнесмена, подчеркнув, что он делает отличные автомобили.
Ранее Илон Маск назвал идиотом советника президента США по вопросам торговли и производства Питера Наварро, заявившего, что Tesla приобретает большую часть компонентов для своих машин за границей, пишет Ura.ru.
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