В ЛНР рассказали о создании ВСУ ложных позиций под Артемовском

Украинские военные создают ложные позиции под Артемовском в Донецкой народной республике и открывают с них огонь, пытаясь ввести в заблуждение российские подразделения. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«Вооруженные формирования Украины сооружают возле трассы Артемовск - Часов Яр в районе населенного пункта Хромово ложные позиции», — рассказал офицер в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, ВСУ устанавливают на них бутафорские огневые средства, однако для «правдоподобности» периодически атакуют наступающие силы РФ «кочующими» огневыми средствами.

Между тем СМИ сообщили, что западные чиновники осознали опасность окружения украинских силовиков в Артемовске, и ВСУ в скором времени могут покинуть город.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРЛНР
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