Чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает издание.

По данным журналистов, после осознания тяжести положения украинских войск на Западе начали преуменьшать стратегическую значимость города.

Отмечается, что потеря Артемовска резко ухудшит положение ВСУ в Донбассе. Российская армия перегруппируется и пополнится резервами для дальнейшего наступления, пишет газета со ссылкой на источник в украинских подразделениях.

Президент Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию в Донбассе «очень трудной и болезненной. По его словам, Киев принимает меры для сдерживания российских войск, передает НСН.

