Times: на Западе признали, что ВСУ могут оставить Артемовск
Украинская армия в скором времени может покинуть Артемовск (Бахмут), передает британская газета Times.
Чиновники западных стран и украинское руководство осознали, что российские силы могут окружить подразделения ВСУ в Артемовске и перерезать пути снабжения, сообщает издание.
По данным журналистов, после осознания тяжести положения украинских войск на Западе начали преуменьшать стратегическую значимость города.
Отмечается, что потеря Артемовска резко ухудшит положение ВСУ в Донбассе. Российская армия перегруппируется и пополнится резервами для дальнейшего наступления, пишет газета со ссылкой на источник в украинских подразделениях.
Президент Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию в Донбассе «очень трудной и болезненной. По его словам, Киев принимает меры для сдерживания российских войск, передает НСН.
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