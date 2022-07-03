В ЛНР рассказали о перестрелках между националистами и солдатами ВСУ

Вулкан заявил, что националисты, открывали огонь по своим, не давая бойцам ВСУ сдаваться в плен российским военным.

«Не дают сдаваться ВСУшникам. Участь у них предрешена. Бывают у них конфликты между собой. Мы слышим, знаем, что наших сил там нет, у них возникают стрелковые бои», — приводит слова Вулкана издание.

По словам военного, конфликты в рядах украинских военных союзные войска обращают в свою пользу, выявляя их местонахождения, используя в своих целях.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.

