В ЛНР рассказали о перестрелках между националистами и солдатами ВСУ
Военный с позывным Вулкан, служащий в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказал о конфликтах в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия».
Вулкан заявил, что националисты, открывали огонь по своим, не давая бойцам ВСУ сдаваться в плен российским военным.
«Не дают сдаваться ВСУшникам. Участь у них предрешена. Бывают у них конфликты между собой. Мы слышим, знаем, что наших сил там нет, у них возникают стрелковые бои», — приводит слова Вулкана издание.
По словам военного, конфликты в рядах украинских военных союзные войска обращают в свою пользу, выявляя их местонахождения, используя в своих целях.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.
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