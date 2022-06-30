Пушилин пообещал ускорить спецоперацию после взятия Лисичанска
Подразделения российской армии и Народной милиции ЛНР будут переброшены на территорию Донецкой народной республики для скорейшего завершения операции по её освобождению после того, как союзные силы установят полный контроль над Лисичанском в Луганской области. Об этом в четверг заявил, глава ДНР Денис Пушилин телеканалу «Россия 24».
Глава ДНР утверждает, что из-за нехватки продовольствия и воды подконтрольные Киеву военные массово дезертируют.
Он также добавил, что интенсивность обстрелов Донецка и других населенных пунктов хотя и снизилась, однако в целом ситуация продолжает оставаться непростой.
Ранее Пушилин сообщил о наступлении перелома в битве за Донбасс.
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