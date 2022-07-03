В ЛНР рассказали о начале боев за Северск
3 июля 202218:43
По данным помощника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева, союзные силы приблизились к Северску.
«Бои за Северск уже начались», — написал представитель ЛНР в своем Telegram-канале.
Новый очаг сражения расположен почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, отмечает РИА Новости.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.
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3 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru