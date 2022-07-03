В ЛНР рассказали о начале боев за Северск

По данным помощника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева, союзные силы приблизились к Северску.

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«Бои за Северск уже начались», — написал представитель ЛНР в своем Telegram-канале.

Новый очаг сражения расположен почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, отмечает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.

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ФОТО: РИА Новости
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