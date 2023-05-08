В ЛНР рассказали о камерах для «переубеждения» уклонистов в военкоматах ВСУ
Специальные камеры были оборудованы в военкоматах на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, с их помощью местное население «убеждали» служить в ВСУ. Об этом рассказала российская военнослужащая в беседе с РИА Новости.
Собеседница агентства показала камеру в подвале военкомата Северодонецка: в нее помещали отказывавшихся от военных сборов или поступления на службу, пишет RT.
«Это место было, скажем, для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», — отметила военнослужащая.
Кроме того, во дворе военкомата стоял железный вагон. По словам местных жителей, в нем запирали дезертиров и отказавшихся от выполнения приказов. Собеседница агентства подчеркнула, что есть свидетельства применения к дезертирам и уклонистам физического насилия вплоть до пыток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru