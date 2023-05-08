В ЛНР рассказали о камерах для «переубеждения» уклонистов в военкоматах ВСУ

Собеседница агентства показала камеру в подвале военкомата Северодонецка: в нее помещали отказывавшихся от военных сборов или поступления на службу, пишет RT.

«Это место было, скажем, для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», — отметила военнослужащая.

Кроме того, во дворе военкомата стоял железный вагон. По словам местных жителей, в нем запирали дезертиров и отказавшихся от выполнения приказов. Собеседница агентства подчеркнула, что есть свидетельства применения к дезертирам и уклонистам физического насилия вплоть до пыток.

