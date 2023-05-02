На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что на Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.
По его словам, парламентарии поддержали соответствующие законопроекты, ранее внесённые в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Срок действия военного положения и мобилизации на Украине продлевается с 05:30 мск 20 мая 2023 года... то есть до 18 августа 2023 года», - написал он.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за плохих погодных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru