На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

По его словам, парламентарии поддержали соответствующие законопроекты, ранее внесённые в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Срок действия военного положения и мобилизации на Украине продлевается с 05:30 мск 20 мая 2023 года... то есть до 18 августа 2023 года», - написал он.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за плохих погодных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».