В ЛНР показали подземный город для восстановления вышедших с передовой бойцов
Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса Южного военного округа показали построенный в Луганской народной республике «подземный город» для бойцов, вышедших с передовой, сообщает РИА Новости.
Он возведен военными под землей для безопасности российских военных. В нем можно помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание.
Для начала работы пункта потребовалось полтора месяца. В настоящее время продолжает совершенствоваться материальная база.
Ранее российские военные организовали «подземный город» для бойцов группировки «Днепр» на Херсонском направлении. В нем разместились жилые помещения, кухня и столовая, баня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru