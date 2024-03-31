В ЛНР показали подземный город для восстановления вышедших с передовой бойцов

Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса Южного военного округа показали построенный в Луганской народной республике «подземный город» для бойцов, вышедших с передовой, сообщает РИА Новости.

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Он возведен военными под землей для безопасности российских военных. В нем можно помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание.

Для начала работы пункта потребовалось полтора месяца. В настоящее время продолжает совершенствоваться материальная база.

Ранее российские военные организовали «подземный город» для бойцов группировки «Днепр» на Херсонском направлении. В нем разместились жилые помещения, кухня и столовая, баня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ЛНРСпецоперацияРоссийская Армия

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