СМИ: в Киеве хотят построить подземный тоннель под Днепром за 1 млрд долларов
В Киеве планируют построить подземный тоннель под Днепром, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.
Как предполагается, он будет проходить с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Уже ведется проектирование данного маршрута. Тоннелем хотят замкнуть окружную дорогу, которая сейчас охватывает только правый берег, вокруг всего города согласно генплану 20-летней давности.
Проект «потянет на сотни миллионов долларов, если не миллиард», его местный бюджет не осилит, отмечает издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru