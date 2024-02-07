СМИ: в Киеве хотят построить подземный тоннель под Днепром за 1 млрд долларов

В Киеве планируют построить подземный тоннель под Днепром, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

Как предполагается, он будет проходить с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Уже ведется проектирование данного маршрута. Тоннелем хотят замкнуть окружную дорогу, которая сейчас охватывает только правый берег, вокруг всего города согласно генплану 20-летней давности.

Проект «потянет на сотни миллионов долларов, если не миллиард», его местный бюджет не осилит, отмечает издание.

