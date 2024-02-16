Российские бойцы создали на Херсонском направлении «подземный город»
Российские военные организовали «подземный город» для бойцов группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров ... Все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них – земляными насыпями», – рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск с позывным «Лис».
По словам бойца, главная цель — сберечь военных для выполнения боевых задач.
В «подземном городе» разместились жилые помещения, кухня и столовая, баня. Кроме того, здесь оборудовали спортивный зал, прачечную, мастерскую для ремонта одежды, парикмахерскую. Протяженность переходов и траншей «города» составляет свыше трех километров, глубина заложения коммуникаций — около трех метров.
Ранее командир российской звуковещательной станции с позывным «Дед» рассказал, что бойцы подрывают боевой дух ВСУ, включая им похоронный марш, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru