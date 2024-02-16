Российские бойцы создали на Херсонском направлении «подземный город»

«Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров ... Все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них – земляными насыпями», – рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск с позывным «Лис».

По словам бойца, главная цель — сберечь военных для выполнения боевых задач.

В «подземном городе» разместились жилые помещения, кухня и столовая, баня. Кроме того, здесь оборудовали спортивный зал, прачечную, мастерскую для ремонта одежды, парикмахерскую. Протяженность переходов и траншей «города» составляет свыше трех километров, глубина заложения коммуникаций — около трех метров.

Ранее командир российской звуковещательной станции с позывным «Дед» рассказал, что бойцы подрывают боевой дух ВСУ, включая им похоронный марш, пишет Ura.ru.

