Российские бойцы создали на Херсонском направлении «подземный город»

Российские военные организовали «подземный город» для бойцов группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров ... Все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них – земляными насыпями», – рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск с позывным «Лис».

По словам бойца, главная цель — сберечь военных для выполнения боевых задач.

В «подземном городе» разместились жилые помещения, кухня и столовая, баня. Кроме того, здесь оборудовали спортивный зал, прачечную, мастерскую для ремонта одежды, парикмахерскую. Протяженность переходов и траншей «города» составляет свыше трех километров, глубина заложения коммуникаций — около трех метров.

Ранее командир российской звуковещательной станции с позывным «Дед» рассказал, что бойцы подрывают боевой дух ВСУ, включая им похоронный марш, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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