В Курской области ВСУ обстреляли сразу два населенных пункта

О жертвах и разрушениях не сообщается.

«Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино», — написал он в Telegram-канале.

Аварийные бригады выехали в населенные пункты, добавил Старовойт.

Глава региона заверил, что в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено.

Ранее обстрелу подвергся хутор Отруба Глушковского района Курской области. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. На месте восстановительные работы ведут специалисты. Подача электроэнергии частично уже восстановлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

