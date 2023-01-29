В Курской области ВСУ обстреляли сразу два населенных пункта
Под миномётный обстрел ВСУ попали посёлок Краснооктябрьский и село Волфино Глушковского района Курской области, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
«Зафиксировано 12 прилётов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались посёлок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино», — написал он в Telegram-канале.
Аварийные бригады выехали в населенные пункты, добавил Старовойт.
Глава региона заверил, что в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено.
Ранее обстрелу подвергся хутор Отруба Глушковского района Курской области. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. На месте восстановительные работы ведут специалисты. Подача электроэнергии частично уже восстановлена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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