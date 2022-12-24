В Курской области ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Предварительно зафиксировано три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что посёлок частично обесточен.
Ремонтные бригады начали устранять последствия обстрела.
Ранее в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности еще на 15 суток, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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