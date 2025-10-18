Финская Paulig захотела зарегистрировать пять товарных знаков в России

Компания-производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать в России пять товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу Роспатента.

В документах указано, что заявки в ведомство подали 15 октября. Заявителем значится компания «Ою Паулиг Финляндия Аб».

Paulig хочет продавать в РФ под соответствующим брендом молотый и растворимый кофе, напиток в зернах, пакетиках, капсулах.

Финская компания заявила о намерении покинуть российский рынок в марте 2022 года, позднее Paulig продала бизнес в России.

Ранее американская сеть магазинов 7-Еleven подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в РФ.

