Финская Paulig захотела зарегистрировать пять товарных знаков в России
Компания-производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать в России пять товарных знаков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу Роспатента.
В документах указано, что заявки в ведомство подали 15 октября. Заявителем значится компания «Ою Паулиг Финляндия Аб».
Paulig хочет продавать в РФ под соответствующим брендом молотый и растворимый кофе, напиток в зернах, пакетиках, капсулах.
Финская компания заявила о намерении покинуть российский рынок в марте 2022 года, позднее Paulig продала бизнес в России.
Ранее американская сеть магазинов 7-Еleven подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине
- В Колумбии протестующие атаковали посольство США
- Финская Paulig захотела зарегистрировать пять товарных знаков в России
- Европейские лидеры, генсек НАТО и Зеленский провели переговоры
- Минздрав подготовил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
- СМИ: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву
- Овечкин вышел на 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с Россией
- Росавиация объявила об ограничениях в восьми российских аэропортах
- В Аргентине политик умер во время теледебатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru