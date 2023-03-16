В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря

Министерство обороны России организует подъём беспилотного летательного аппарата США со дна Чёрного моря, если посчитает это необходимым для безопасности и интересов страны. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о соответствующих планах военных. По словам Пескова, он не в курсе таких намерений.