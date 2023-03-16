В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря

Министерство обороны России организует подъём беспилотного летательного аппарата США со дна Чёрного моря, если посчитает это необходимым для безопасности и интересов страны. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о соответствующих планах военных. По словам Пескова, он не в курсе таких намерений.

Генерал-майор объяснил, зачем поднимать беспилотник США со дна Черного моря

Как отмечает НСН, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Глава Минобороны РФ заявил о провокационном характере полетов БПЛА США возле побережья Крыма.

Инцидент с американским дроном имел место во вторник, 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управляемость после подлёта российских истребителей, а затем упал в воду.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Черное МореБеспилотникиПесков
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