В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря
Министерство обороны России организует подъём беспилотного летательного аппарата США со дна Чёрного моря, если посчитает это необходимым для безопасности и интересов страны. С таким комментарием выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о соответствующих планах военных. По словам Пескова, он не в курсе таких намерений.
Как отмечает НСН, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Глава Минобороны РФ заявил о провокационном характере полетов БПЛА США возле побережья Крыма.
Инцидент с американским дроном имел место во вторник, 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управляемость после подлёта российских истребителей, а затем упал в воду.
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