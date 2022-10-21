В Кремле не думали о возвращении к двухгодичной службе в армии

В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будут косить!»: Юрист о последствиях при возвращении к двухлетней службе в армии

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

У практики двухлетней службы в армии есть свои плюсы, за это время граждане становятся профессионалами, знающими свое военное дело, однако в реальности мало кто захочет тратить на это два года своей жизни, заявил юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин в разговоре с НСН.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссийская Армия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры