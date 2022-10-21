В Кремле не думали о возвращении к двухгодичной службе в армии

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

У практики двухлетней службы в армии есть свои плюсы, за это время граждане становятся профессионалами, знающими свое военное дело, однако в реальности мало кто захочет тратить на это два года своей жизни, заявил юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин в разговоре с НСН.



