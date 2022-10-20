Сенатор предложил вернуть двухлетнюю службу в армии
20 октября 202213:45
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил вернуться к практике двухлетней службы в армии.
По его мнению, это позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов, передает ТАСС.
Сейчас срок срочной службы в России составляет один год. Такое правило действует согласно поправкам, внесенным в закон «О воинской обязанности и военной службе» в 2008 году.
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20 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru