«Будут косить!»: Юрист о последствиях при возвращении к двухлетней службе в армии
С введением в России двухлетней срочной службы значительно увеличится отток желающих идти в армию, отметил в эфире НСН Александр Латынин.
У практики двухлетней службы в армии есть свои плюсы, за это время граждане становятся профессионалами, знающими свое военное дело, однако в реальности мало кто захочет тратить на это два года своей жизни, заявил юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин в разговоре с НСН.
Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов. Александр Латынин отметил, что после двух лет службы у граждан набирается колоссальный опыт.
«Раньше, когда военнослужащие служили два года, из них только один год они находились в учебной части и получали воинскую учетную специальность. В действительности, через год это были либо механики-водители, либо наводчики-операторы. Это были, действительно, профессионалы, они были обучены своему военному делу. Сейчас же возможность обучать этому изжила себя. После того, как мы перешли на один год, мы пытаемся наладить военную службу по контракту и уже готовить профессионалов из военнослужащих по контракту. Но как показывает частичная мобилизация, мы лишаемся тех обученных кадров, которые могли бы быть мобилизованы и вести боевые действия без длительной профессиональной подготовки», - сказал Латынин.
Он отметил, что если в России все же введут двухлетнюю службу в армии, то многие молодые люди вообще не захотят идти туда и будут «косить» от службы.
«Мы также должны говорить об отрицательных аспектах. Ими будет нежелание многих граждан России служить и тратить два года своей жизни. Значительно увеличится отток желающих проходить военную службу, мы увидим большое количество граждан, которые будут «косить» от армии и так далее. Также дедовщина никуда не делась, она как была, так и осталась. Но дедовщина как само понятие не является отрицательным», - резюмировал Латынин.
На сегодняшний день срок срочной службы в России составляет один год. Такое правило действует согласно поправкам, внесенным в закон «О воинской обязанности и военной службе» в 2008 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- В Киргизии объявлена добровольная мобилизация
- Чешский суд оправдал россиянина Александра Франчетти
- Путин проверил подготовку мобилизованных в Рязанской области
- Губернатор Белгородской области заявил о массированном обстреле села Муром
- Канадский вратарь Хэммонд покинул челябинский ХК «Трактор»
- СМИ: все Telegram-каналы от имени генерала Суровикина фейковые
- СМИ: сбитая актрисой Большовой женщина была сильно пьяна
- Президент Франции сожалеет о расхождении с канцлером ФРГ по ряду вопросов
- Times: Борис Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии
- Участок «оранжевой» ветки московского метро закроют на четыре дня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru