«Будут косить!»: Юрист о последствиях при возвращении к двухлетней службе в армии

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов. Александр Латынин отметил, что после двух лет службы у граждан набирается колоссальный опыт.

«Раньше, когда военнослужащие служили два года, из них только один год они находились в учебной части и получали воинскую учетную специальность. В действительности, через год это были либо механики-водители, либо наводчики-операторы. Это были, действительно, профессионалы, они были обучены своему военному делу. Сейчас же возможность обучать этому изжила себя. После того, как мы перешли на один год, мы пытаемся наладить военную службу по контракту и уже готовить профессионалов из военнослужащих по контракту. Но как показывает частичная мобилизация, мы лишаемся тех обученных кадров, которые могли бы быть мобилизованы и вести боевые действия без длительной профессиональной подготовки», - сказал Латынин.

Он отметил, что если в России все же введут двухлетнюю службу в армии, то многие молодые люди вообще не захотят идти туда и будут «косить» от службы.