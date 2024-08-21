В кабмин направили проект о статусе участников СВО для оборонявших Курскую область

В Госдуме предложили включить в перечень участников военной операции на Украине тех, кто отражал нападение ВСУ на Курскую область, включая солдат-призывников. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство, сообщил депутат нижней палаты Дмитрий Вяткин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

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По его словам, в дальнейшем эти люди смогут претендовать на получение звания ветерана боевых действий.

Депутат добавил, что вторжение на территорию Курской области отражали «не только кадровые военные, росгвардейцы, там еще и срочники» были.

Вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области началось 6 августа, до сих пор там продолжаются бои. Из приграничных районов эвакуируют жителей.

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ФОТО: Telegram-канал мэра Курска Игоря Куцака
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская Область

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