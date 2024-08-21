Алаудинов: формирования ВСУ в Курской области заняты перегруппировкой

Формирования Вооруженных сил Украины в Курской области в настоящее время заняты перегруппировкой, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, сообщает «МК».

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По его словам, обстановка в регионе находится по-прежнему под контролем российских военных. Алаудинов отметил, что сейчас невозможно предсказать место следующего удара противника, но общий анализ дает предварительное представление о том, что он собирается делать.

«Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», - добавил генерал.

Ранее Алаудинов заявил, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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