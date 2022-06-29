В Херсоне задержали украинских диверсантов с «Иглой» и минами
В Херсонской области Украины поймали вооруженных украинских диверсантов, сообщает РИА Новости.
У них изъяли переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и гранатометы. Террористы могли напасть на пункты временной дислокации военнослужащих России и представителей военно-гражданской администрации Херсонской области.
В настоящее время все члены диверсионной группы дают показания.
Как сообщалось ранее, силы Луганской Народной Республики задержали более 10 иностранных наемников.
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