В Херсоне задержали украинских диверсантов с «Иглой» и минами

В Херсонской области Украины поймали вооруженных украинских диверсантов, сообщает РИА Новости.

В МВД ЛНР сообщили о бегстве наемников из Северодонецка

У них изъяли переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», противотанковые мины и гранатометы. Террористы могли напасть на пункты временной дислокации военнослужащих России и представителей военно-гражданской администрации Херсонской области.

В настоящее время все члены диверсионной группы дают показания.

Как сообщалось ранее, силы Луганской Народной Республики задержали более 10 иностранных наемников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыУкраина
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