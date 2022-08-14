В Херсоне рассказали о попытках ВСУ нанести массированный ракетный удар по городу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Херсон и его пригород в ночь на воскресенье, 14 августа, передает ТАСС со ссылкой на представители военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
Власти заверили, что многие снаряды были перехвачены силами ПВО.
«Минувшей ночью украинские войска нанесли массированный ракетный обстрел по Херсону и пригороду. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено...» — отметили в ВГА.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки со стороны Украины нет. Данных о возможных разрушениях не сообщается.
Ранее село Уды в Харьковской области полностью освободили в рамках наступательной операции Минобороны РФ, сообщили 14 августа, в воскресенье, в российском военном ведомстве.
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