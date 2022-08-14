ВС РФ освободили село Уды под Харьковом

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», - отмечают в Минобороны России.

Также сообщается, что ВКС России уничтожили около 75 националистов на территории ДНР и Херсонской области. Еще примерно 200 боевиков и 15 единиц техники 53-й мехбригады ВСУ ликвидированы в районе населенного пункта Срибное в ДНР.

Российская ПВО РФ сбила два украинских БПЛА, уничтожила 15 снарядов РСЗО и ракету «Точка-У».

По данным Минобороны, Свыше 200 военных 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и дезертировали с боевых позиций, а в третьем батальоне подразделения из 580 человек списочного состава остались около 140 военнослужащих.

Силы ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ.

