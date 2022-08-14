ВС РФ освободили село Уды под Харьковом
Село Уды в Харьковской области в рамках наступательной операции Минобороны РФ полностью освобождено, сообщили 14 августа, в воскресенье, в российском военном ведомстве.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», - отмечают в Минобороны России.
Также сообщается, что ВКС России уничтожили около 75 националистов на территории ДНР и Херсонской области. Еще примерно 200 боевиков и 15 единиц техники 53-й мехбригады ВСУ ликвидированы в районе населенного пункта Срибное в ДНР.
Российская ПВО РФ сбила два украинских БПЛА, уничтожила 15 снарядов РСЗО и ракету «Точка-У».
По данным Минобороны, Свыше 200 военных 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и дезертировали с боевых позиций, а в третьем батальоне подразделения из 580 человек списочного состава остались около 140 военнослужащих.
Силы ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ.
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