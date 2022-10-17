В Харьковской области попала в плен группа украинских разведчиков
Военнослужащие Луганской народной республики взяли в плен группу украинских разведчиков в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Разведгруппа противника попала в плен в районе села Берестовое на Сватовском направлении. По словам одного из пленных, военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного, разведчиков было шестеро, отмечает «Свободная пресса».
«Мы должны были пройти 3 км, чтобы завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», — рассказал пленный.
Кроме того, Бережной сообщил, что боевых действиях в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково принимали участие не менее 100 иностранных наемников. В частности, в боях участвовали офицеры из США, Великобритании, Польши, пишет Газета.ру.
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