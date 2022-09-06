В Харьковской области опровергли информацию о наступлении ВСУ под Балаклеей

Отмечается, что подобные сообщения публикуются «в разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички».

«Это не так! В Телеграм-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», - подчеркнули в ВГА в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове российские военные уничтожили более 100 националистов.

