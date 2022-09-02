Минобороны РФ сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, за сутки они потеряли убитыми более 330 военнослужащих, двое были взяты в плен.

Он также добавил, что Вооружённые силы РФ уничтожили 13 танков, 19 БМП, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, были сбиты два штурмовика Су-25 ВСУ и один модифицированный истребитель МиГ-29.

В Минобороны уточнили, что по данным на 2 сентября были уничтожены 283 украинских самолёта и 151 вертолёт, а также 4711 танков и 3364 орудия полевой артиллерии ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что на Украине были уничтожены почти три тысячи наёмников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМинобороны РФИгорь Конашенков
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