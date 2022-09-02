Минобороны РФ сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении

По его словам, за сутки они потеряли убитыми более 330 военнослужащих, двое были взяты в плен.

Он также добавил, что Вооружённые силы РФ уничтожили 13 танков, 19 БМП, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, были сбиты два штурмовика Су-25 ВСУ и один модифицированный истребитель МиГ-29.

В Минобороны уточнили, что по данным на 2 сентября были уничтожены 283 украинских самолёта и 151 вертолёт, а также 4711 танков и 3364 орудия полевой артиллерии ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что на Украине были уничтожены почти три тысячи наёмников, сообщает RT.

