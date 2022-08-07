Минобороны РФ: Российские военные уничтожили более 100 националистов в Харькове

МО: два украинских Су-25 сбиты в ходе спецоперации по защите Донбасса СМИ: Совбез ООН проведет в понедельник заседание в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа Оперштаб: в РФ выявили 20 303 случая заражения коронавирусом за сутки СМИ: Анатолий Чубайс, ранее госпитализированный в клинику на итальянском острове Сардиния, благополучно выписан Аркадий Дворкович переизбран на пост президента FIDE