Минобороны РФ: Российские военные уничтожили более 100 националистов в Харькове
На территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове российские военные уничтожили более 100 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 7 августа.
«В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов», — рассказал представитель военного ведомства.
Также Вооруженные силы РФ, нанеся удар по пункту дислокации 72-й украинской бригады в Артемовске, смогли устранить до 130 украинских боевиков.
Накануне военные летчики ВКС России в ходе очередной операции уничтожили объекты Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации..
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