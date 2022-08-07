Минобороны РФ: Российские военные уничтожили более 100 националистов в Харькове

На территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове российские военные уничтожили более 100 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 7 августа.

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«В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов», — рассказал представитель военного ведомства.

Также Вооруженные силы РФ, нанеся удар по пункту дислокации 72-й украинской бригады в Артемовске, смогли устранить до 130 украинских боевиков.

Накануне военные летчики ВКС России в ходе очередной операции уничтожили объекты Вооруженных сил Украины в рамках проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации..

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороныМинобороны РФИгорь Конашенков
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