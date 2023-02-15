В Харьковской области анонсировали планомерное освобождение региона
Российская армия будет планомерно освобождать все населенные пункты Харьковской области, которые были под контролем РФ до сентября 2022 года. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По словам чиновника, на харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские военные контролируют около 20 населенных пунктов области.
«Все населенные пункты, которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», — подчеркнул Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
В сентябре 2022 года Минобороны РФ объявило о решении перегруппировать силы в районах Балаклеи и Изюма в Харьковской области на Донецкое направление, напоминает RT.
Между тем военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в украинские части в Харькове и области прибывают бойцы из Западной Европы и Польши, пишет Ura.ru.
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