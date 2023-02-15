В Харьковской области анонсировали планомерное освобождение региона

Российская армия будет планомерно освобождать все населенные пункты Харьковской области, которые были под контролем РФ до сентября 2022 года. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

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По словам чиновника, на харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские военные контролируют около 20 населенных пунктов области.

«Все населенные пункты, которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», — подчеркнул Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

В сентябре 2022 года Минобороны РФ объявило о решении перегруппировать силы в районах Балаклеи и Изюма в Харьковской области на Донецкое направление, напоминает RT.

Между тем военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в украинские части в Харькове и области прибывают бойцы из Западной Европы и Польши, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФХарьков
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