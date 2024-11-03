По его словам, Вооруженные силы РФ наращивают наступательные действия на различных направлениях, в том числе на южнодонецком и харьковском направлении. По словам парламентария, каждый населенный пункт, который российская армия берет под контроль, имеет важное значение.

Ранее помогавший армии России американец Дэниэл Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

