В Госдуме заявили, что в зоне СВО произошел перелом

В зоне проведения специальной военной операции произошел перелом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление заместителя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

Сырский: РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО

По его словам, Вооруженные силы РФ наращивают наступательные действия на различных направлениях, в том числе на южнодонецком и харьковском направлении. По словам парламентария, каждый населенный пункт, который российская армия берет под контроль, имеет важное значение.

Ранее помогавший армии России американец Дэниэл Мартиндэйл заявил, что два года передавал Москве координаты военных объектов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперация

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