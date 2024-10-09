В Госдуме заявили, что РФ ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине
Москва ответит на удары по своей территории дальнобойным оружием Запада не только Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.
По его словам, Россия также ответит тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов со стороны Киева. «Если такое решение уже будет принято, то уже отсидеться где-то в тылу, в глубине за подталкивание вперед украинского режима уже не получится», — отметил парламентарий.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты, ответные меры России начнут действовать сразу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru