В Госдуме заявили, что РФ ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине

По его словам, Россия также ответит тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов со стороны Киева. «Если такое решение уже будет принято, то уже отсидеться где-то в тылу, в глубине за подталкивание вперед украинского режима уже не получится», — отметил парламентарий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты, ответные меры России начнут действовать сразу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

