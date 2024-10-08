Лавров предостерег Запад от разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты
Как только Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты, ответные меры России начнут действовать сразу. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в эфире Первого канала.
Лавров отметил, что тему с дальнобойными ракетами перестали отслеживать с тех пор, как президент РФ Владимир Путин рассказал, что будет делать Россия, если примут такое решение.
Ранее Путин отмечал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет «с чем они играют», когда обсуждают возможное разрешение Украине на использование такого оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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