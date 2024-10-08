Лавров предостерег Запад от разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты

Лавров отметил, что тему с дальнобойными ракетами перестали отслеживать с тех пор, как президент РФ Владимир Путин рассказал, что будет делать Россия, если примут такое решение.

Ранее Путин отмечал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет «с чем они играют», когда обсуждают возможное разрешение Украине на использование такого оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



