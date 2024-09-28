Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что снятие ограничений для Украины на использование западных дальнобойных ракет для атак по России может привести к основанию для применения ядерного оружия.

Он добавил, что решение в этом вопросе будет принимать верховный главнокомандующий. Картаполов подчеркнул, что нельзя делать однозначные заявления, однако не исключил возможности таких действий, что, по его мнению, должно насторожить западные страны. Он отметил, что это является серьезным аргументом в текущей ситуации.