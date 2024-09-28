Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что снятие ограничений для Украины на использование западных дальнобойных ракет для атак по России может привести к основанию для применения ядерного оружия.
Он добавил, что решение в этом вопросе будет принимать верховный главнокомандующий. Картаполов подчеркнул, что нельзя делать однозначные заявления, однако не исключил возможности таких действий, что, по его мнению, должно насторожить западные страны. Он отметил, что это является серьезным аргументом в текущей ситуации.
25 сентября на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Он указал, что агрессия со стороны любого неядерного государства с поддержкой ядерной державы должна рассматриваться как совместное нападение.
Применение ядерного оружия будет рассматриваться при получении достоверной информации о массированном запуске воздушно-космических средств и их пересечении границы России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественном питании для Минобороны
- Минздрав Сахалина: Демонстрация видео об аборте в школе не была согласована
- В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения
- Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России
- В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов
- Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек
- Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине
- Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря
- Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля
- Turkish Airlines отказала россиянину в перелете из Стамбула в Панаму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru