Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что снятие ограничений для Украины на использование западных дальнобойных ракет для атак по России может привести к основанию для применения ядерного оружия.

Он добавил, что решение в этом вопросе будет принимать верховный главнокомандующий. Картаполов подчеркнул, что нельзя делать однозначные заявления, однако не исключил возможности таких действий, что, по его мнению, должно насторожить западные страны. Он отметил, что это является серьезным аргументом в текущей ситуации.

Госсекретарь США Блинкен счел безответственным обновление ядерной доктрины РФ

25 сентября на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Он указал, что агрессия со стороны любого неядерного государства с поддержкой ядерной державы должна рассматриваться как совместное нападение.

Применение ядерного оружия будет рассматриваться при получении достоверной информации о массированном запуске воздушно-космических средств и их пересечении границы России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаРоссияЯдерное Оружие

Горячие новости

Все новости

партнеры