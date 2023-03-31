В Генштабе заявили, что срочники весеннего призыва будут служить в России
Все призванные на срочную службу в рамках весеннего призыва в текущем году будут служить на территории России. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — цитирует контр-адмирала РИА Новости.
Отмечается, что треть призывников проведет до пяти месяцев в учебных соединениях и частях. Там военные будут осваивать современную технику и получать военно-учетную специальность, по окончании обучения их направят в войска. При этом все они, отслужив установленный срок, своевременно будут уволены в запасы и отправлены домой.
Кроме того, Цимлянский рассказал, что впервые оповещение россиян в ходе призывной кампании будет проходить в электронном виде, пишет «Свободная пресса».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в РФ. Кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, отмечает Ura.ru.
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