Картаполов ответил на вопрос о новом оружии России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не стал обсуждать возможности нового вооружения, которое появится у России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин анонсировал появление у России нового оружия

Накануне президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время РФ может объявить о появлении у страны нового оружия. Испытания вооружения проходят успешно.

Картаполов ответил на вопрос, сравнится ли новинка по мощности с ракетным комплексом «Орешник».

«Поживем. Увидим», - указал депутат.

Между тем экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН назвал российские гиперзвуковые ракеты неуязвимыми для западного оружия.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
