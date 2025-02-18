В Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО
В Госдуме хотят освободить от срочной службы людей, добровольно заключивших с Минобороны контракты на военную службу и принимали участие в СВО не меньше полугода. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Депутат напомнил, что «начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет», за три года боевых действий было принято более 120 законов. При этом, по словам Картаполова, ряд проблем еще предстоит решить.
Законопроект об отмене срочной службы для участников СВО Госдума может рассмотреть в весеннюю сессию.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за 2024 год контракты на военную службу подписали около 450 тыс. человек.
В России впервые на службу в армии могут призывать людей с алкоголизмом и гипертоническими заболеваниями, расширение критериев также коснется больных сифилисом и ожирением, заявил НСН юрист по военному праву Иван Самарин.
«Произошли изменения в графе контрактников, по которой идет и набор на СВО. Там теперь даже можно алкоголиков брать при определенной степени заболевания. На мой взгляд, это может быть опасно, потому что такие люди могут себя вести неадекватно в зоне боевых действий», - предупредил он.
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