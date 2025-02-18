В Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО

Законопроект об отмене срочной службы для участников СВО Госдума может рассмотреть в весеннюю сессию.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за 2024 год контракты на военную службу подписали около 450 тыс. человек.

В России впервые на службу в армии могут призывать людей с алкоголизмом и гипертоническими заболеваниями, расширение критериев также коснется больных сифилисом и ожирением, заявил НСН юрист по военному праву Иван Самарин.

«Произошли изменения в графе контрактников, по которой идет и набор на СВО. Там теперь даже можно алкоголиков брать при определенной степени заболевания. На мой взгляд, это может быть опасно, потому что такие люди могут себя вести неадекватно в зоне боевых действий», - предупредил он.

